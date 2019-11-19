مشاورات لتحديد موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بشأن فلسطين

أكد مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أنه يتم حاليًا إجراء مشاورات لتحديد موعد عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب فلسطين، لبحث التطور الأخير في موقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم: تمت الموافقة على طلب فلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، منوهًا بأن التشاور جارٍ مع العراق بوصفه الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لتحديد موعد الاجتماع لصياغة الموقف العربي من هذا الإعلان الأمريكي المخالف للشرعية الدولية ولثوابت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه عملية السلام وحل الدولتين.