عاجل.. شرطة الباحة تلقي القبض على صاحب الفيديو المسيء #جيزاني_اتكيت_يستهزي_بالباحه

ألقت شرطة منطقة الباحة القبض على صاحب الفيديو المسيء لأهالي المنطقة وتقاليدها بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المتحدث باسم إمارة المنطقة أحمد السياري أنه تم القبض على الشخص المسيء بعد خمس ساعات من توجيه أمير المنطقة حسام بن سعود بن عبدالعزيز لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه تمهيدا لتقديمه للنيابة العامة.

وكان المتحدث باسم إمارة المنطقة صرح بأن ما يتم تداوله اليوم من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول وستم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها.

واستنكر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو نشره أحد الأشخاص يسيئ فيه لتقاليد وأهالي إمارة الباحة، وعبروا عن غضبهم من تصرف صاحب المقطع، وطالبوا باتخاذ الإجراء المناسب ضده، وألا يمر هذا المقطع مرور الكرام.