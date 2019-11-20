قائمة بأسماء المنتخبات المتأهلة لبطولة أوروبا 2020

فيما يلي قائمة بأسماء المنتخبات المتأهلة، البالغ عددها 20 منتخبا، إلى بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم والتي ستقام بين 12 يونيو حزيران و12 يوليو تموز.

وستتأهل أربعة منتخبات أخرى عن طريق ملحق دوري الأمم في مارس آذار 2020.

وستقام بطولة أوروبا في 12 مدينة في أوروبا لأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد

على مدار 60 عاما.

النمسا

بلجيكا

كرواتيا

جمهورية التشيك

الدنمرك

إنجلترا

فنلندا

فرنسا

ألمانيا

إيطاليا

هولندا

بولندا

البرتغال

روسيا

إسبانيا

السويد

سويسرا

تركيا

أوكرانيا

ويلز