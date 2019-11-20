شكوك بمخالفات تجّبر رئيس رابطة الدوري الإيطالي على الإستقالة

تقدم جايتانو ميتشيكي باستقالته من منصب رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في أعقاب التحقيقات المتعلقة بانتخابه، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية يوم امس الثلاثاء.

وقال ميتشيكي لوكالة أنباء أنسا الإيطالية “التقارير التي ظهرت اليوم في الصحافة والمتعلقة بالمحصلة المحتملة بإجراءات انتخابي قبل 20 شهرا غير مقبولة واجبرتني على اتخاذ هذا القرار”.

وتردد أن اتحاد الكرة الإيطالي اكتشف مخالفات في عملية انتخاب ميتشيكي، التي كانت تتطلب الحصول على أغلبية أصوات رؤساء الأندية.

ويرأس ميتشيكي بنك “بانكا آي.إم.آي” الاستثماري ، وقد حصل في 2013 على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية.

ويتولى ميتشيكي أيضاً منصب نائب رئيس اتحاد الكرة الإيطالي ، لكنه لم يكشف بعد ما إذا كان سيستمر في هذا المنصب من عدمه.