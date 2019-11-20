خدمات الحوسبة المجانية تهدد البيانات!

قالت هيئة اختبار السلع الألمانية إن على مستخدمي الحوسبة السحابية المجانية أن يضعوا في اعتبارهم إيقاف مثل هذه الخدمات في أي وقت، على غرار ما حدث مع خدمة تخزين الصور Irista لشركة كانون المتخصصة في إنتاج الكاميرات.

وأعلنت الشركة اليابانية إيقاف هذه الخدمة وطلبت من المستخدمين تنزيل صورهم حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2020، تاريخ توقف الخدمة بشكل نهائي.

وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن شركة كانون لم تفصح عن أسباب إيقاف خدمة الحوسبة السحابية، وعلى المستخدم متابعة إشعارات الشركات المشغلة للخدمات، مع ضرورة تنزيل البيانات بسرعة عند إعلان إيقاف الخدمة.

وإذا لم يسحب المستخدم بياناته في الآجال المحددة، فإنه معرض لخطر فقدان البيانات نهائياً، لأن استعمال خدمات الحوسبة السحابية المجانية سيكون دون ضمان في جميع الأحوال.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن خدمة كانون Irista ليست حالة فردية، بعد أن أوقف عدد من الشركات خدمات الحوسبة المجانية لتخزين الصور مثل كوداك، وغوغل ودروب بوكس، ولذلك ينصح الخبراء بالنسخ الاحتياطي للبيانات على أقراص صلبة خارجية بصورة منتظمة.