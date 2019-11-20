وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة في الجامعة الإسلامية #وظايف_شاغرة
المدينة المنورة- الوئام:
أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها شغل عدد من الوظائف الأكاديمية و التعليمية (للرجال) عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين خلال الفترة من 23 ربيع أول 1441هــ إلى 30 ربيع أول 1441هــ .
فعلى الأخوة المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (http://empfaculty.iu.edu.sa) مرفقين الوثائق الاتية :
صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العلمية ( الخبرات ) وسجل الدرجات.
صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة .
صورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد.
اربع صور شمسية مقاس 3X4 .
سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية , الخبرات العملية والمؤهلات العلمية
تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.