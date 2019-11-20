طيران الإمارات‭ ‬تشتري 30 طائرة بوينج 787

قال أشخاص مطلعون إن طيران الإمارات وبوينج تستعدان اليوم الأربعاء لإبرام اتفاق تسوية

سيشهد طلب الناقلة التي مقرها دبي نحو 30 طائرة 787 دريملاينر، مما يمهد الطريق لخفض طلبية مؤجلة لطائرات 777إكس.

وأضاف الأشخاص أن طيران الإمارات كانت قد طلبت بشكل مؤقت شراء 40 طائرة دريملاينر في 2017 لكن محادثات “صعبة” جرت في الدقيقة الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على الطلبية هذا الأسبوع اعتمدت على مفاوضات بشأن مصير طلبية كبيرة منفصلة لعدد 150 طائرة من طراز 777إكس بعد أن تعرضت الأخيرة لتأجيلات.

لكن إعادة هيكلة لطلبية شراء طائرات 777إكس ربما لا يُسلط عليها الضوء رسميا في معرض دبي للطيران، حيث تخطط طيران الإمارات لإعلان في الساعة 0700 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.وامتنعت طيران الإمارات وبوينج عن التعليق.