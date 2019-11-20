مورينيو مدرباً لتوتنهام الإنجليزي خلفا لبوكيتينو

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق بعقد يمتد حتى عام 2023 ، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي

أقيل أمس الثلاثاء على خلفية البداية السيئة للفريق في بطولة الدوري.

وقال توتنهام في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “يسرنا أن نعلن تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023/2022.

وأضاف البيان أن مورينيو واحد من أكثر المدربين نجاحًا، حيث حقق 25 لقبًا، كما أنه تولى تدريب أندية بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاز باللقب المحلي في أربع دول مختلفة (البرتغال، إنجلترا، إيطاليا واسبانيا).

وقال دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام :” بالنسبة لجوزيه، نحن لدينا الأن واحد من أنجح المدربين في كرة القدم”.

وأضاف: “لديه خبرة هائلة، ويمكنه إلهام الفرق التي يتولى تدريبها، لقد حاز الألقاب في كل ناد دربه، نحن نثق بأنه سيجلب لنا طاقة وإيمان بقدراتنا في غرف تبديل الملابس”.

وفاز مورينيو بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع تشيلسي، لكنه لم يتول تدريب أي ناد منذ كانون أول / ديسمبر عام 2018، بعدما أُقيل من تدريب مانشستر يونايتد، وقال المدرب البرتغالي أنه يتطلع للبداية من جديد.

وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: ” أنا متحمس للإنضمام إلى ناد لديه مثل هذا التراث العظيم والمشجعين المتحمسين… العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني بشدة”.

وكان توتنهام أعلن إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، حيث ذكر دانييل ليفي، رئيس توتنهام، في بيان أمس الثلاثاء، “للأسف النتائج في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي كانت محبطة للغاية”.

وأضاف: “يجب على مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة، وهذا القرار كان صعبا نظرا للعديد من اللحظات التي لا تنسى مع ماوريسو وجهازه المعاون، لكننا نفعل ذلك من أجل مصلحة النادي”.