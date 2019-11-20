الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الرياض بشأن اليمن

أكد الاتحاد الأوروبي أن عودة رئيس وزراء حكومة الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد يشكل خطوة أولى أساسية في تنفيذ اتفاقية الرياض الموقعة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: “إن وجود الحكومة في اليمن هو تطور رئيسي وإن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع أصحاب المصلحة الالتزام بشروط الاتفاقية وإبداء تعاون صادق على أرض الواقع لضمان تنفيذه على نحو سلس وفي الوقت المناسب”.

وشدد البيان على أن التنفيذ الكامل ينبغي بدوره أن يمهد الطريق نحو اتفاق سياسي شامل للصراع تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعميق تعاونه الثنائي مع الحكومة اليمنية وتقديم دعمه الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص في هذا الصدد.