أمطار متوسطة إلى غزيرة واحتجازات بمركز نيرا

هطلت أمطار تراوحت شدتها من متوسطة إلى غزيرة، على كل من الباحة ومراكزها، ومركز الجوه، ومركز نيرا التابع للمخواه، ومحافظة بني حسن، ومحافظة قلوه، ومركز بيده التابع للقرى.

وصرح العقيد جمعان بن دايس، المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني بالباحة، قائلا إن “الأمطار ما زالت مستمرة، وجميع العقاب سالكة”.

وأضاف بن دايس، في بيان، أن “هناك أمطار على محافظة بلجرشي ومراكزها، ودوريات السلامة تتابع أعمالها في الميدان على مداخل الأودية والسدود، وكذلك العقاب، وتم إغلاق عقبة حزنة احترازياً من الجهتين”.

واستطرد: “تم إخراج 3 أشخاص محتجزين في مركز نيرا، وتم إخراجهم من قبل المواطنيين قبل وصول الدفاع المدني، وهم جميعا بصحة جيدة”.