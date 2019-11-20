يوفّر 5 آلاف وحدة.. تحالف سعودي يواصل تنفيذ مشروع “مرسية” السكني بالرياض

التقى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في مكتبه، اليوم، مقاولي مشروع “مرسية” الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص في مدينة الرياض ويوفّر أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة ضمن بيئة متكاملة المرافق والخدمات، مشدّدًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال تنفيذ المشروع تمهيداً لتسليمه للمواطنين من مستفيدي برنامج “سكني”.

وأكد خلال اللقاء، أن القطاع الخاص يمثّل شريكًا أساسيًا في التنمية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المطورين والمقاولين المؤهلين أثمرت عن العديد من المشاريع على مستوى مختلف مدن المملكة، مستشهدًا بنموذج الشراكة ضمن مشروع “مرسية” السكني الذي يأتي امتدادًا للعديد من المشاريع السكنية ذات الجودة والسعر المناسب والتي تتوافق مع تطلّعات المستفيدين، منوّهًا بأن الوزارة تتطلّع دومًا على أن تكون مشاريع الإسكان في المملكة وكل ما يتعلق بالقطاع السكني أنموذجاً يحتذى به.

وشهد خلال اللقاء توقيع الشركة الوطنية للإسكان عقد التنفيذ والإنشاءات لمشروع “مرسية” مع شركة التميمي، حيث وقّع كل من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، والرئيس التنفيذي لشركة التميمي طارق بن علي التميمي، عقد التنفيذ للمشروع والذي تكتمل أولى مراحله في العام المقبل 2020، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان – المطور الرئيس للمشروع – عصام المهيدب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن كافة المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص تراعي الالتزام بمعايير الجودة ومطابقتها للاشتراطات اللازمة، إضافة إلى التزامها بمواعيد التنفيذ والتسليم، وذلك تمهيداً لتوفيرها للمواطنين، لافتًا إلى أن عقد التنفيذ والإنشاءات الموقّع لمشروع “مرسية” يعتبر خطوة متجددة للاستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة في تنفيذ مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص وفق أعلى معايير الجودة.

يذكر أن مشروع “مرسية” يمثّل ضاحية عصرية متكاملة تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، ويوفر المشروع أكثر من 5000 وحدة سكنية، تتنوع ما بين “الفلل والتاون هاوس والشقق”، بمساحات متنوعة وتصاميم عصرية في بيئة سكنية متكاملة بالقرب من الأماكن الحيوية لتلبية رغبات المستفيدين، إذ يوفر المشروع نحو 4720 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس بمساحات تصل إلى 320م2، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال وقسط شهري قدره 1666 ريال، كما يوفر المشروع 572 شقة بأسعار تنافسية تبدأ من 299.250 ريالًا، وقسط شهري ميّسر يبدأ من 899 ريال، ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة، مما يجعل من المشروع بيئة متكاملة الخدمات تم تصميمها بأسلوب فريد.

ويضم مشروع “مرسية” واديًا اصطناعيًا في وسط المشروع، إضافة إلى توفيره لمسطحات خضراء، وحدائق عامة روعي فيها تحقيق البيئة السكنية العصرية التي تتوافق مع متطلبات جودة الحياة، كما يضم العديد من المرافق التجارية المقسمة إلى تجمعات تتوسط المناطق السكنية لتوفير الاحتياجات اليومية للسكان، إلى جانب مضمار دراجات، ومواقع أخرى مخصصة للجهات الحكومية، كما يتضمن المشروع مساجد وممشى واندية رياضية، إضافة إلى العديد من المرافق التعليمية لكافة الشرائح العمرية، ومراكز صحية وإسعافية وفروع مصرفية ومركز أمني وآخر للدفاع المدني، كما يوفر نظم الري والصرف الصحي وخدمات الصيانة للسكان.