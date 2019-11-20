بعد 18 دقيقة من وقوعه.. الهلال الأحمر يباشر انقلاب مركبة تقل 9 معلمات بالطائف

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف، حادث انقلاب مركبة من نوع “فان”، كانت تقل عددًا من المعلمات، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من العمليات الموحدة عند الساعة 12.28.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها وجهت خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وبدعم من صحة الطائف بفرقة إسعافية.

وأضاف: عند وصول أول فرقة إسعافية عند الساعة 12.46، تم مباشرة موقع الحادث الذي كان به تسع حالات إصابة، ثلاثة منهن رفضن الكشف والنقل، فيما أصيب خمسة منهن بإصابات متوسطة إلى بسيطة، بالإضافة إلى إصابة سائق المركبة بإصابة متوسطة.

وعلى الفور، تم عمل الفرز الطبي وتقديم الخدمة الإسعافية تحت إشراف المدير الطبي الدكتور علي شافعي ونقل الستة إصابات إلى مستشفى قيا العام.