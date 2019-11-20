ابتداء من الجمعة.. تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليوم، أن تتأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة, حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، قد تصحب بتساقط البَرد, ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر, قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة، أن تأثير الحالة يأتي اعتبارًا من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها، وعلى منطقة مكة المكرمة يتوقع بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومن يوم السبت يتوقع تأثر منطقة حائل، والقصيم، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، وفي منطقة الرياض يتوقع بأن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله -.