بالصور.. مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بمحافظة الحجرة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تصادم أدى إلى احتراق إحدى المركبات في محافظة الحجرة بمركز الحرين.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعه 14:02 بعد ظهر اليوم عن حادث تصادم في الحجرة تحديدًا الجرين.

وأضاف “الزهراني”، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين حسب البلاغ الوارد لديها بوجود عدد من إلاصابات في الموقع، وعند الوصول تم مسح الموقع والكشف على الحالات واتضح وجود ثلاث وفيات وإصابة بسيطة تم التعامل معها ونقلها إلى مستشفى قلوه.