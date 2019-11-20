أمير الباحة يكرم مواطنين لشجاعتهما في إنقاذ أسرة احتجزتها سيول الحجرة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، المواطن أحمد عطية الدليح والمواطن عطيه صالح الدليح وذلك لجهودهما البطولية في إنقاذ أسرة احتجزتها السيول بمحافظة الحجرة.

وفي بداية الاستقبال، رحب سمو أمير المنطقة بهما مثمنًا الجهود العظيمة التي قاما بها والتضحية في إنقاذ الأسرة، مؤكدًا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه، عبّر المواطنان عن اعتزازه ما بهذا التكريم من سمو أمير المنطقة، وأن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر، مؤكدين أن ما قاما به هو واجب إنساني وأخلاقي، يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلين الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي.