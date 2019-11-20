القبض على مواطن متهم بقتل باكستاني في عسير

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد الدباش، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد جرى القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مقيم من الجنسية الباكستانية.

وأشار إلى أن الحملة الميدانية التي جرى تنفيذها فجر الأحد 1441/3/20 في محافظة الأمواه، أسفرت عن ضبط 7 أسلحة نارية و17 طلقة حية، بالإضافة إلى 35066 قرص كبتاجون، و1860 قارورة مسكر خارجي و3 كيلو جرامات و390 جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.

وأعلنت شرطة منطقة عسير عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.