أمير الباحة يكافئ نادي العين لتصدره دوري الأمير محمد بن سلمان

قدم صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مكافأة لنادي العين بعد الفوز المستحق للفريق اليوم في المباراة التي جمعته مع نادي الأنصار وانتهت بنتيجة 3 أهداف للعين دون مقابل.

وتأتي مكافأة أمير الباحة، دعمًا وتشجيعًا للنادي خاصة وللرياضة والرياضيين بمنطقة الباحة عامة.

وأعرب رئيس نادي العين مازن بن رداد، باسمه ونيابة عن رئيس وأعضاء الشرف بالنادي وزملائه أعضاء المجلس ومنسوبي النادي كافة عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لسمو أمير منطقة الباحة، والتى تعد حافزًا ومساهمًا في تحقيق النادي لأفضل النتائج مقدرًا عاليًا ومنسوبي النادي بما غمرهم به سموه من متابعة وتحفيز أسهمت في تميز النادي.

وأكد أن الجميع في النادي سيعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.