رينارد يعلن قائمة خليجي 24 وسط غياب “الثلث” عن لقاء الافتتاح

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد، عن القائمة التي ستخوض منافسات خليجي 24، والتي ستنطلق منافساتها في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

حيث سيعتمد رينارد خلال منافسات البطولة الخليجية على القائمة التالية: محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري، هتان باهبري، نواف العابد، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

وضمت قائمة الثلاثة وعشرين الذين سيعتمد عليهم المدرب الفرنسي خلال منافسات البطولة ثمانية لاعبين من فريق الهلال، مما يعني غيابهم عن اللقاء الافتتاحي بسبب خوضهم إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء الأحد المقبل، في اليابان كما ذكر المدير الفني خلال مؤتمره الصحفي الأخير.

يذكر أن اللقاء الافتتاحي للصقور الخضر سيكون أمام شقيقه الكويتي مساء الأربعاء المقبل على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.