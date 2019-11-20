“المقحم” مديراً لعلاقات ومراسم وفعاليات وزارة “العمل”

تم تعيين سعادة الأستاذ عبدالعزيز عثمان المقحم مديراً للعلاقات والمراسم والفعاليات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يُذكر أن المقحم حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ولديه العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الموارد البشرية وتنظيم الفعاليات والعلاقات العامة والمراسم والمسؤولية الاجتماعية والإعلام والتسويق.

بالإضافة إلى خبرته والتي تزيد عن ١٥ عاماً في القطاعين الخاص و شبه الحكومي تقلد خلالها عدداً من المناصب الإدارية كان من بينها مدير العلاقات المجتمعية والدولية والإعلام بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني، ومدير عام الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية ببنك التنمية الاجتماعية، ورئيس الاتصال المؤسسي بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).