وزير التعليم يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو

رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،اليوم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز و إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد،الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو

وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : أبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو 2020-2022.

و أكد أن العضوية هي إنجازٌ وطنيٌ يعكس مكانة المملكة ورؤيتها الطموحة.

كما هنأ آل الشيخ وشكر وزيري الثقافة والخارجية على جهودهما، وأضاف: “أقدر لمسؤولي الدول الذين التقيتهم في باريس دعمهم ملف الترشح.”