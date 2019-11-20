إيران.. 234 قتيلا و3500 مصاب على الأقل حصيلة المظاهرات في 144 مدينة

قتل 234 إيرانيا وجرح 3500 على الأقل خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ الجمعة الماضي، وفقا لبيان نشرته منظمة مجاهدي خلق المعارضة.

وقال بيان المعارضة: “عقيد الحرس صادق مونيعات قائد قوات الحرس في شادكان أصيب بجروح بليغة خلال مواجهات مع شباب المتظاهرين”.

وتابع: “تفيد بعض التقارير مقتل وإصابة عدد آخر من قادة قوات الحرس في هذه المنطقة. ويوم أمس قتل النقيب رضا صيادي من قادة الوحدات الخاصة للنظام الإيراني في مواجهة مع المتظاهرين في ماهشهر”.