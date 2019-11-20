“خادم الحرمين” ينوّه بارتفاع نسب تملُّك المواطنين للمساكن وتوفير احتياجاتهم

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله-، إن تطبيق الحكومة لخطتها في مجال الإسكان أثمر عن ارتفاع نسب تملّك المواطنين للمساكن في العام الماضي بمقدار 2% مع منتصف العام الجاري 2019، بزيادة بلغت أكثر من 165 ألف مسكن مملوك.

وأضاف في الخطاب الملكي للسنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى اليوم:” من منطلق اهتمامنا بكل ما يحقق راحة المواطن فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بتيسير وزيادة نسب تملك المساكن وذلك بإطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، بالإضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع مما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر”.

وتابع:” إثر تطبيق الحكومة خطتها في مجال الإسكان ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي بمقدار 2% مع منتصف هذا العام 2019 بزيادة بلغت أكثر من 165 ألف مسكن مملوك، ولقد ساهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى”.

وكان الخطاب الملكي لافتتاح أعمال الدورة استعرض السياسات الداخلية، تضمن العديد من النقاط التي تتعلق بالسياسية الداخلية والخارجية للدولة، وأبرز المستجدات والتطورات، وأهم المكتسبات التنموية، والإنجازات التي تحققت من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة تستند على الموقع والمكانة الرائدة للمملكة.