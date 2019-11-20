أعضاء برلمانات أوروبية يطالبون بالتحقيق في علم قطر المسبق بعمليات استهداف السفن بمياه الخليج

أفادت تقارير أمريكية، الأربعاء، بأن أعضاء في برلمانات أوروبية طالبوا بالتحقيق في علم قطر المسبق بالعمليات الإرهابية التي تستهدف السفن في مياه الخليج.

وبعد نشر فوكس نيوز تقارير تضمنت علم قطر باستهداف السفن في مياه الخليج، قرر أعضاء برلمانات أوروبية إرسال أسئلة لوزارة الدفاع الفرنسية لمعرفة خطر تلك الأنشطة على وجود القوات البحرية الفرنسية في الخليج.

أخبر المشرعون الأوروبيون قناة فوكس نيوز أنهم سيطالبون بإجابات على التقرير المزعج بشأن الأعمال القطرية في الخليج من حكوماتهم، وفقا لموقع أميركان جراتنيس.

أخبرت ناتالي جوليت ، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يمثل نورماندي ، قناة فوكس نيوز عبر البريد الإلكتروني أنها “تشعر بقلق بالغ” بعد الاطلاع على تقرير المخابرات الذي يكشف علم قطر بالهجمات الإرهابية على السفن في الخليج.

وقالت: “أنوي طرح أسئلة مع زملائي في دول أخرى تربطهم صلات قوية في الشرق الأوسط مثل بريطانيا ومع حكومتنا. سأرسل التقرير إلى رئيس قسم الأمن وكذلك وزير الدفاع”.

وأكد جوليت، الذي قاد لجنة تحقق في الشبكات الجهادية في أوروبا وأعد تقريرًا لمنظمة حلف شمال الأطلسي حول تمويل الإرهاب، أن تقرير الاستخبارات قُدم إلى السلطات الفرنسية وسيتم التحقيق في محتوياته.

وقال إيان بيزلي جونيور، وهو سياسي من أيرلندا الشمالية، إن التقرير “مقلق للغاية ويتطلب إجراء تحقيق جاد وفوري من قبل حكومتي”.

وقال “سأطلب من حكومتي التحقيق على الفور في الادعاءات الواردة في هذا التقرير”. إذا ثبت صحة ذلك، فإن هذا يطرح أسئلة جدية لتحالفاتنا في هذه المنطقة. يجب أخذ التهديد على محمل الجد وأنتظر رد الحكومة”.

ويتعارض علم قطر بالهجمات على السفن المتحالفة مع الولايات المتحدة مع التعاون المفتوح لمكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة والدوحة.