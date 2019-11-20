تحويل المنزل الذي ولد فيه هتلر إلى قسم شرطة

قال وزير الداخلية النمساوي إنه سيتم تحويل المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر إلى مركز للشرطة بعد سنوات من الجدل حول أفضل السبل لمنع تحوله إلى مزار للنازيين الجدد.

وبعد قيام السلطات في النمسا مؤخرا بشراء المنزل، الكائن ببلدة براوناو آم إن على الحدود مع ألمانيا، ستطلب من مهندسين معماريين تقديم خطط لإعادة تصميم المبنى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس الثلاثاء إن المبنى سيضم مكاتب لقوة الشرطة المحلية.

وقال وزير الداخلية فولفجانج بيشورن “استخدام الشرطة للبيت في المستقبل ينبغي أن يرسل إشارة لا لبس فيها بأن هذا المبنى لن يستخدم لاستحضار ذكرى الاشتراكية القومية مرة أخرى”.

وقال أحد سكان المنطقة ويدعى روتراوت شتايجر إن المنزل لا يزال يثير اهتماما كبيرا.

وأضاف شتايجر الذي يعيش في براوناو منذ 53 سنة “في السابق، كان كثيرون يتوافدون ويضيئون الشموع ويضعون الزهور. كل ذلك توقف. يأتي الناس الآن لالتقاط الصور”.

وقال يوهان وولف إنه يفضل تحويل المنزل إلى مركز اجتماعي.

وأضاف “ليبينشلايف (جماعة خيرية) تعتني بالمعاقين.. ومن شأن تحويل مسقط رأسه إلى شيء يقدر قيمة الحياة البشرية أن يبعث رسالة راقية، في ضوء حقيقة أن هؤلاء الأشخاص كان يتم القضاء عليهم في ذلك الوقت”.

وقالت وزارة الداخلية إن المهندسين المعماريين من جميع أنحاء

الاتحاد الأوروبي سيقدمون خططا هذا الشهر وستختار لجنة تحكيم من الخبراء والمسؤولين الحكوميين التصميم الفائز في النصف الأول من العام المقبل.

وعلى الرغم من أن هتلر ولد في براوناو عام 1889، إلا أن النمسا تصر على مدى عقود على أنها كانت أول ضحية للاشتراكية القومية، بعد أن ضمتها ألمانيا تحت حكم هتلر عام 1938.

لكن الحكومات الأخيرة أقرت بأن النمساويين كانوا أيضا من

مرتكبي الجرائم النازية وأنه لم تكن هناك مقاومة تذكر لحكم هتلر.