طلاب مناصرون للقضية الفلسطينية بجامعة بريطانية يطردون صحفيا اسرائيليا

طرد طلاب مناصرون للقضية الفلسيطينية في جامعة كينجز كوليج بالعاصمة البريطانية صحافيا إسرائيليا.

وهتف الطلاب الذين كانوا يحضرون أحد الدروس عندما حضر المصور والصحافي الإسرائيلي لمهمة توثيقية، ضد الأعمال العدائية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والسورية، رافعين علم فلسطين.

وقال الصحافي الإسرائيلي عبر صفحته إنه ذهب للإبلاغ عن مظاهرة مناهضة لإسرائيل داخل الجامعة البريطانية بعد الاعتداء عليا ومحاولة سحب الكاميرا الخاصة بي.