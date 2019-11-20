حظر بيع السيانيد يفضح تركيا.. أسر كاملة انتحرت بسبب سياسات الحكومة وضيق العيش

قال وزير البيئة التركي، مراد كوروم، الأربعاء إن تركيا ستحظر بيع السيانيد إثر سلسلة من حالات الانتحار التي تردد بأنها تمت باستخدام المادة الكيميائية فيها.

وقال كوروم: “نحن نعتزم أن نفرض حظرا على بيع المواد التي تشمل مكونات السيانيد عبر الإنترنت وفي الأسواق مع إدخال تعديل على التشريعات”.

ويشتبه في التسمم بالسيانيد في ثلاث حالات منفصلة لانتحار أسر في تركيا

شهدت وفاة 11 شخصا على مدار 10 أيام. وتفيد تقارير بأن الحالات الثلاث

جميعها مرتبطة بمشاكل اقتصادية.

وفي 15 نوفمبر، أقدم أب في إسطنبول، تردد أنه مدين بمبالغ طائلة، على تسميم زوجته وابنه البالغ من العمر ست سنوات بالسيانيد.

وقبل أقل من أسبوع على ذلك، تم العثور على أسرة مكونة من أربعة أفراد موتى بسبب تسمم بالسيانيد في أنطاليا. وترك الأب رسالة تشرح أنه كان بلا وظيفة لمدة تسعة أشهر وعدم قدرته على الاستمرار على هذه الحال.

وتم العثور على شقيقتين وشقيقين موتى في السادس من تشرين ثان/نوفمبر في

شقتهم في اسطنبول بسبب تسمم بالسيانيد. وكان الأشقاء يعانون من مشاكل

مالية.

وأوضح معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي أن حوالي مليون مواطن تركي فقدوا وظائفهم بين أغسطس 2018 وأغسطس 2019.