إجتماع نصراوي اتفق به الجميع على حب الكيان وأنه بمثابة بطولة أولى للفريق #النصر

أقام مساء أمس الأربعاء المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي حفل عشاء بحضور أعضاء شرف نادي النصر ورؤساء النادي السابقين و وصل الحضور الشرفي الـ 30 عضواً تقدمهم سمو الأمير منصور بن سعود و الأمير فيصل بن تركي والأمير ممدوح بن عبدالرحمن و الأمير فيصل بن عبدالرحمن و الأمير الوليد بن بدر وبقية أعضاء شرف النادي.

وتم مناقشة العديد من الأمور التي فيها مصلحة نادي النصر ، وأكد سمو الأمير فيصل بن تركي أنه مع ادارة الدكتور صفوان السويكت قلباً و قالباً

وقال سمو الأمير منصور بن سعود أن الإدارة الحالية تمثلنا جميعاً واجتماعنا اليوم ناقشنا فيه العديد من الأمور وسنترك للدكتور صفوان السويكت توضيحها لاحقاً.

وفِي حديثاً للمشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن أن هذا الإجتماع هذا بمثابة بطولة أولى لنا وكلنا في خدمة جماهير النصر وحضور الدكتور صفوان السويكت بهذا الوقت بالتقدم لرئاسة النادي أتى بعد دعم الجميع وفترة الانتخابات الكثير تواصلوا معي بشكل قوي إلى أن توفقنا بذلك.

وأكد رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت أن الإدارة تعمل ليلاً و نهاراً لإسعاد جماهير نادي النصر.