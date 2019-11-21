عاجل… مقتل 234 محتجاً برصاص الحرس الثوري الإيراني

تأكد مقتل 234 محتجا في الاحتجاجات المناهضة للنظام في 144 مدينة وبلدة على الأقل في جميع أنحاء إيران، فيما أصيب ما لا يقل عن 3500 محتج.

ودخل المواطنون في مدينة مريوان (كردستان الإيرانية) في إضراب عام يوم أمس الأربعاء.

وبحسب التقارير فقد أصيب العقيد صادق منيعات ، قائد الحرس الثوري الإيراني في شادكان (“فلاحیة“ مقاطعة خوزستان) بجروح خطيرة في مواجهته مع المتظاهرين .

وتم تنفيذ حملة حجب مطلقة للإنترنت من قبل النظام في خطوة غير مسبوقة لوقف الاحتجاجات والحصول على الأخبار من إيران.