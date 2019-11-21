تفاصيل الوظائف الشاغرة بتعليم الليث #وظايف_شاغرة

أعلنت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمحافظة الليث عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة (31)، وبند الأجور فئة (أ)، وسيكون التقديم لهذه الوظائف وفق الشروط والضوابط المعلنة وهي على النحو التالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

أن يكون مقر السكن في محافظة الليث أو أحد المكاتب أو القرى التابعة لها، (حسب رأي لجنة التوظيف) وأن لا يقل عمر المتقدم عن (25)عاما ولا يزيد عن (45) عاما.

اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة وأن يكون جميع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

ألا يكون متقاعدا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية وسلامة المظهر من حيث الحواس وعدم وجود اعاقة تمنعه من العمل (لائقا طبياً) وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة او لديه سوابق. ويحضر ما يثب ذلك وينتهي التقديم على تلك الوظائف يوم الأحد الموافق 1441/3/27هـ وسيكون التقديم عن طريق رابط التقديم، ولن يتم استقبال أي طلب يدوي نهائياً، ولا يلزم مراجعة الإدارة.