سجن الطائف: تدريب 9 نزلاء خارج أسوار السجن

بدأت الإدارة العامة لسجن الطائف دوراتها التدريبية مع جامعة الطائف، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، حيث يجري تدريب النزلاء خارج أسوار السجن.

وقال مدير الإدارة العامة لسجن الطائف العقيد ماجد الثبيتي أن هذه التجربة استهدفت عدد 9 نزلاء كمرحلة أولى، بهدف تأهيلهم علمياً و تطوير مهاراتم المختلفة.

وذكر أن الدورة كانت بعنوان تطوير الذات والتعامل مع الضغوطات، وعقدت داخل الحرم الجامعي، ولفت إلى هذا النوع من الدورات يأتي انطلاقا من مبدأ تفعيل الشراكة بين الجانبين.

وحث الثبيتي النزلاء قبيل خروجهم لمقر الجامعة على المواظبة والانضباط، وأن خروجهم لهذه الدورة هي مكافأة لهم على اجتيازهم لأغلب برامج التأهيل والإصلاح.

وكان باستقبال النزلاء عند وصولهم للجامعة عميد كلية خدمة المجتمع الدكتورة رنا زيني، والدكتور خالد الزهراني، والدكتور خالد الطيب، والأستاذ أيمن الثبيتي.

وأبدت الجامعة شكرها لسجن الطائف لما يقدمه من برامج للنزلاء تكسبهم مهارات تأهلهم للإنخراط في سوق العمل بعد الإفراج عنهم.