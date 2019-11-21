الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة إيطالية وروما تعلق

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس الأربعاء، أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار كانت تحلق فوق منطقة خاضعة لسيطرتها غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحافي: “أسقطنا طائرة إيطالية بلا طيار، بصاروخ مضاد للطائرات شمال ترهونة جنوب شرقي طرابلس”.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن الطائرة “تحطمت على الأراضي الليبية أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية البحر الآمن”، وتهدف هذه العملية إلى ضمان سلامة منصات النفط والصيادين قبالة ليبيا.

وقالت روما في بيان مقتضب إن هناك “تحقيقاً جارياً لتحديد أسباب الواقعة”، مشيرة إلى أن “خطة الطيران كانت قد أُبلغت بشكل مسبق إلى السلطات الليبية”.

ومن جانبه، قال المسماري: “ما زلنا ننتظر من السلطات الإيطالية توضيحات بشأن أسباب تحليق هذه الطائرة بلا طيار فوق الأراضي الليبية”.

وفي وقت سابق، تم تناقل صور لحطام الطائرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى أحد جناحي الطائرة، تظهر علامة القوات الجوية الإيطالية.