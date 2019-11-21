النصر يواجه الوحدة بحثا عن الانفراد بصدارة الدوري السعودي

يتطلع فريق النصر للانفراد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) عندما يواجه فريق الوحدة يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة من المسابقة.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 20 نقطة وهو نفس عدد نقاط الهلال، الذي لن يخوض مباراته في هذه الجولة بسبب انشغاله بمواجهة أوراوا ريد دياموندز يوم الأحد المقبل في اياب نهائى دوري أبطال آسيا، فيما يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 15 نقطة.

وتعود الحياة لملاعب الدوري السعودي مرة أخرى بعد أن توقف الدوري في الفترة الأخيرة بسبب انشغال المنتخب السعودي بمواجهة منتخب أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين وكأس العالم 2022 بقطر، ومواجهة باراجواي الودية.

وسيتوقف الدوري بعد هذه الجولة مباشرة، حيث تم تأجيل الجولتين الحادية عشر والثانية عشر بسبب بطولة كأس الخليج (خليجي 24) والتي يشارك بها المنتخب السعودي وتنطلق يوم 26 من الشهر الجاري في قطر.

ويأمل النصر أن يحقق الفوز على الوحدة من اجل الانفراد بالصدارة بشكل مؤقت قبل فترة توقف الدوري، خاصة وأنه يواجه منافسة شرسة من فريقي الأهلي والفيصلي اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع برصيد 17 نقطة.

ويعلم تماما روي فيتوريا مدرب النصر أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق على فريقه خاصة وأن فريق الوحدة يقدم أداء مميز في الدوري هذا الموسم، كما أن فريقه يعاني من غياب ثلاثة لاعبين وهم عبد الله مادو وعبد الله الخيبري وعبد الرحمن العبيد.

ومع ذلك رفع فيتوريا شعار التحدي، وحرص على حث لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لهم في المباراة من أجل الفوز ومواصلة سلسلة انتصارات الفريق حيث حقق الفريق أربع انتصارات متتالية.

في المقابل يدخل فريق الوحدة ولديه هدف واحد فقط وهو الفوز بالمباراة من أجل الدخول للمربع الذهبي والدخول في دائرة المنافسة على اللقب، والعودة لطريق الانتصارات خاصة وأن الفريق تلقى الخسارة في آخر مباراتين له بالدوري.

لذلك، طالب دانيال كارينيو مدرب الوحدة لاعبيه بضرورة الالتزام بالتعليمات واستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى لتسجيل الأهداف خاصة وأن إهدار أي فرصة قد يكلف الفريق خسارة المباراة.

وفي ذات اليوم أيضا يلتقي الاتفاق، صاحب المركز الحادي عشر مع اتحاد جدة، صاحب المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط، في مباراة يسعى من خلالها فريق الاتحاد للعودة لطريق الانتصارات بعدما تلقى الهزيمة في آخر أربع مباريات.

وتفتتح منافسات هذه الجولة، عندما يحل الفتح، صاحب المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد خمس نقاط، ضيفا على أبها، صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة، غدا الجمعة، ويلتقي الحزم، صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، مع الرائد، صاحب المركز العشار برصيد 11 نقطة، والشباب، صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة مع الفيحاء، صاحب المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط.

ويلتقي بعد غد السبت، فريق ضمك، صاحب المركز الأخير برصيد أربع نقاط،مع التعاون، صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

كما يلتقي الأهلي، صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة ،مع الفيصلي، صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط في مباراة يسعى من خلالها الطرفان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث على أمل معادلة عدد نقاط الهلال والنصر، في حال تعثره.