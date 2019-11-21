إسرائيل تعتقل محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات والفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية اعتقلت اليوم الخميس محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية عدنان غيث.

واعتقلت إسرائيل غيث 13 مرة منذ توليه منصبه.كان غيث دعا أمس المجتمع الدولي للتصدي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عموما والقدس خصوصا.

وقال، بعد قيام إسرائيل بإغلاق مؤسسات تعليمية وصحية وإعلامية فلسطينية واستدعاء العاملين فيها للتحقيق، إن “سياسات الحكومة الإسرائيلية المتبعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشتى أشكالها من شأنها أن تقضي على ما تبقى من فرص تحقيق السلام”.