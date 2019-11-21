عاجل… تنديد عربي بتسليم السفارة اليمنية بطهران لمليشيات الحوثي الإرهابية

رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات قيام إيران باعتماد سفير لميليشيا الحوثي الإنقلابية، وتسليمه مقر سفارة الجمهورية اليمنية في طهران أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات اعتماد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سفيراً لجماعة الحوثي الإنقلابية وتسليمه مقر سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة الإيرانية طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها، مؤكداً على إن هذا الموقف الإيراني يُعد خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015م.

وشدد رئيس البرلمان العربي على إن إعتراف الجمهورية الإيرانية الإسلامية رسمياً بميليشيا الحوثي الإنقلابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يُعدُ سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية، ويحمل رئيس البرلمان العربي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في الجمهورية اليمينة، وتهديدٍ للسلم والأمن لدول الجوار.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية،واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة للجمهورية اليمنية في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي التام للشرعية في الجمهورية اليمنية والمعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحدة اليمن وسـلامة وسيادة أراضيه.