100 طالب في الأفلاج يجرون اختبارات قياس الموهبة

نظمت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة في قسم الموهوبين، هذا الأسبوع ؛ اختبارات تجريبية لقياس الموهبة لأكثر من 100 طالب .

وشهد الاختبار الذي أُقيمت في مدارس قطاع الهدار والبديع والأحمر؛ إشراف رئيس قسم الموهوبين بتعليم الأفلاج عبدالعزيز المحيميد، ومشرف الموهوبين حمد السليمان، على الاختبارات التي أجريت لأكثر من 100 طالب ؛ تمهيدًا للدخول في اختبار قياس الموهبة المحوسب على مستوى المملكة، والذي سيقام في مركز القياس بالأفلاج.

من جهته قدم رئيس قسم الموهوبين عبدالعزيز المحيميد، في نهاية الاختبارات؛ شكره لقائدة المدارس ، ومنسقي الموهوبين بالمدارس، مثمنًا لهم جهودهم في حسن التنظيم واستقبال المدارس والطلاب المشاركين.