الاتحاد الأوروبي يوجه انتقادات للنظام الإيراني بسبب العنف ضد المحتجين

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم النظام الإيراني مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار الشامل وليس من خلال استخدام العنف ضد المحتجين.

وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل في بيان اليوم: “يجب أن يتظاهر المتظاهرون بسلام، وأن أي عنف يعد غير مقبول، ويجب ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع”.

وأكد البيان الأوروبي أنه وفقًا للتقارير أدت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى إصابة العديد من الأشخاص.