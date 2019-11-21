رويترز: أوبك+ ستمدد على الأرجح تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو

تعتزم منظمة أوبك وحلفاؤها على الأرجح تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حين يجتمعون الشهر القادم حتى منتصف 2020، في الوقت الذي تدعم فيه روسيا غير العضو في المنظمة مسعى السعودية لتحقيق استقرار في أسعار النفط في خضم إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخامس من ديسمبر في مقرها بفيينا، وتلي ذلك محادثات مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم أوبك+، وتستمر تخفيضات إمدادات النفط الحالية حتى مارس 2020.

وقال مصدر في أوبك لـ”رويترز”: “حتى الآن لدينا تصوران رئيسيان إما الاجتماع في ديسمبر وتمديد التخفيضات الحالية حتى يونيو، أو تأجيل القرار حتى أوائل العام القادم، والاجتماع قبل مارس للتعرف على وضع السوق وتمديد التخفيضات حتى منتصف العام.. الأكثر ترجيحًا هو تمديد الاتفاق في ديسمبر لإرسال رسالة إيجابية للسوق.