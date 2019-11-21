وكالة الطاقة الذرية تحث إيران على توضيح سبب وجود آثار يورانيوم في موقع غير معلن

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران، الخميس، إلى تفسير وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلن عنه طهران من قبل.

وكانت الوكالة نشرت الأسبوع الماضي تقريرًا أكد أن مفتشيها “رصدوا آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة.

وقال رئيس الوكالة بالانابة كورنل فيروتا، إنه من المقرر أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين الأسبوع المقبل لمناقشة المسألة، مضيفًا أن الوكالة لم تتلق أي معلومات إضافية.

وصرح فيروتا في اجتماع مجلس المحافظين في الوكالة: “لا تزال هذه المسألة دون حل من الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة لحل هذه المسألة بسرعة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، إن الوكالة سترسل وفدًا فنيًا رفيع المستوى إلى إيران الأسبوع المقبل.

ويعتقد أن الآثار التي تم العثور عليها هي يورانيوم مر في مرحلة معالجة أولية، ولكنه غير مخصب.

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقًا أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

وذكرت مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز أباد في طهران الربيع الماضي، وأن ايران تباطأت في تقديم الأجوبة لتفسير النتائج.