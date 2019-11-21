النيابة توضح 7 حقوق أساسية للطفل يجب اتخاذ كافة التدابير لضمانها

نشرت النيابة العامة “إنفوجراف” عن حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له شرعًا والمصانة نظامًا، والتي يجب أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجلها:

1- القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكره، ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل، وتوضيح ما للطفل من حقوق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

2- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.

3- ضمان حق الطفل في الحصول عل التعليم المناسب لسنه.

4- الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.

5- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.

6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.

7- رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.