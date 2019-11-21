سامبا: #اكتتاب_أرامكو جمع حتى الآن 73 مليار ريال

قالت مجموعة سامبا المالية، الخميس، إن اكتتاب أرامكو جمع حتى الآن 73 مليار ريال.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، رانيا نشار، في تصريح سابق لقناة العربية، أن الإقبال غير مسبوق من الإفراد على الاكتتاب في أسهم أرامكو، إن كان من حيث حجم أو الإقبال.

وعلى صعيد سامبا، ومنذ ساعات الأولى للإعلان عن بداية الاكتتاب، أشارت نشار إلى أن عشرات الآلاف من المكتتبين، اكتتبوا بمئات الملايين في أسهم “أرامكو”.

ولفتت إلى الجهود التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة السوق المالية مع البنوك السعودية مجتمعة، لتسهيل عملية الاكتتاب سواء من حيث السماح للبنوك في تمديد ساعات العمل، إلى جانب التأكيد على جهوزية القنوات الإلكترونية.

وأعلنت أرامكو السعودية، عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:

– تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

– سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

– سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

– في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة، إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.