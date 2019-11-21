سوريا الديمقراطية: الطائرات التركية ارتكبت مجزرة بحق عائلة كاملة في كوباني وادعت أنهم إرهابيون

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي الشهير بمظلوم كوباني، إن الطائرات التركية ارتكبت مجزرة في حق عائلة كاملة من 7 أفراد في ريف كوباني، ثم ادعت وزارة الدفاع التركية بأنهم قتلوا 7 إرهابيين.

وأضاف كوباني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الأطراف الضامنة،روسيا و أميريكا، يتحملان مسؤولية حماية أطفالنا من المجازر التركية وندعوها لفتح تحقيق علني لوقف عمليات الإبادة ومحاسبة المسؤولين عن المجازر.

وافقت تركيا على وقف عمليتها العسكرية شمالي سوريا وذلك بعد لقاء أجراه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت تركيا أنها ستنهي العملية إذا اكمل المقاتلون الأكراد انسحابهم خلال خمسة أيام من منطقة بعمق 32 كيلومترا داخل الحدود السورية.

وقال بنس، إن الهدف من “وقف إطلاق النار” هو السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من المنطقة، وفي المقابل ستقوم واشنطن بإلغاء العقوبات التي فرضتها على تركيا مؤخرا ولن تفرض عقوبات جديدة.

وأشار بنس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة عقب محادثاته مع أردوغان، إلى أن الولايات المتحدة ستساعد في عملية سحب المقاتلين الأكراد خلال المهلة التي وافقت عليها تركيا وهي 120 ساعة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت روسيا أن القوات الكردية في شمال سوريا أكملت انسحابها من المناطق المحاذية للحدود التركية بموجب الاتفاق الروسي التركي، “قبل الموعد المحدد”.