وزير يمني: تسليم إيران مليشيا الحوثي المقار الدبلوماسية انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

قال وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني إن تسليم النظام الإيراني مليشيا الحوثي الانقلابية المقار الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران عمل عدائي وانتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية، ودليل إضافي على تبعية هذه المليشيا للنظام الإيراني لتقويض مؤسسات الدولة وتحويل اليمن منصة لإقلاق أمن المنطقة واستهداف دول الجوار.

وأضاف الإرياني إن الخطوة الاستفزازية لليمن حكومة وشعبا تؤكد مضي نظام إيران في تحدي الإرادة الدولية واستخدام المليشيا الحوثية أداة لتنفيذ سياساته التدميرية، رغم الضغوط الدولية وانتفاضة الشعب الإيراني المطالبة بتوجيه ثروات البلد لخدمة أبنائه وليس تمويل المشاريع التوسعية والمليشيات الطائفية.

وتابع أن هذه الخطوة العدائية تؤكد الانخراط الكامل للمليشيا الحوثية ضمن الأجندة الايرانية وتماهيها مع سياساتها التصعيدية، وعبثية الحديث عن امكانية فصل هذه المليشيا عن النظام الإيراني وجدوى الجهود التي تبذل بهدف تاهيلها لتكون جزء من مسار بناء السلام في اليمن والمنطقة.