“الحرس الوطني” تعلن نتائج القبول بوظائف للرجال والنساء

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم، أسماء المقبولين على عدد من الوظائف للرجال والنساء بموقع الوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي “جدارة” المعلنة بتاريخ 1440/11/18هـ.

وأهابت الوزارة بالمقبولين الحضور إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبد العزيز السكنية بخشم العان لاستكمال إجراءات الكشف الطبي مع إحضار أصل الهوية الوطنية وعدد 3 صور شخصية ملونة حديثة مقاس ٤x٦ وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان.

وأوضحت أن استقبال المقبولين من الرجال لمدة (يومين) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/03/27هـ، فيما يكون استقبال المقبولات من النساء لمدة (يوم واحد) يوم الثلاثاء الموافق 1441/03/29هـ.

الأسماء