ترامب يتهم إيران بمحاولة التستر على ما يحدث من “موت ومأساة”

اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة الإيرانيّة بقطع الإنترنت للتستّر على ما يجري من “موت ومأساة” وسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيّام الماضية.

في طهران، أشاد الحرس الثوري الإيراني الخميس بتحرّك القوّات المسلّحة “السريع” للتصدّي لـ”مثيري الشغب”، في وقت يعود الهدوء إلى البلاد مع بقاء شبكة الإنترنت مقطوعة إلى حدّ كبير.

وكتب ترامب على تويتر “لقد أصبحت إيران غير مستقرّة إلى درجة أنّ النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتّى لا يتمكّن الشعب الإيراني العظيم من التحدّث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد”. وأضاف “إنّهم لا يُريدون أيّ قدر من الشفافية، معتقدين أنّ العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسبّبها النظام الإيراني!”.

وحضّ وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الخميس المحتجّين الإيرانيّين على إبلاغ الولايات المتّحدة بأيّ صور ومعلومات أخرى تُوثّق “عمليّات قمع” الاحتجاجات من جانب النظام الإيراني، متعهّدًا بمعاقبة مرتكبي “الانتهاكات”.

وكتب بومبيو تغريدة على تويتر بالفارسيّة ثم بالإنكليزيّة جاء فيها “طلبتُ من المحتجّين الإيرانيّين أن يُرسلوا لنا أشرطة الفيديو والصور والمعلومات التي توثّق حملة النظام على المتظاهرين”. وأضاف أنّ “الولايات المتّحدة ستنشر هذه الانتهاكات وتُعاقب” مرتكبيها.

وبعد أيّام عدّة من التظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضي احتجاجًا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، عادت السُلطات الإيرانيّة لتؤكّد الأربعاء نجاحها في التصدّي “لمؤامرة” تُحاك في الخارج.

وأكّدت السلطات حتّى الآن مقتل خمسة أشخاص، لكنّ الأمم المتحدة أبدت خشيتها من مقتل “العشرات” خلال المواجهات.

وقال الحرس الثوري في بيان “وقعت حوادث، بعضها كبير وبعضها صغير، نتيجة زيادة أسعار البنزين (الجمعة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر)، في أقلّ من مئة مدينة عبر إيران”. وجاء في البيان الذي نشره موقع “سيبا نيوز”، الصفحة الرسمية للحرس الثوري، أنّه “تمّ وضع حدّ لهذه الأحداث في أقلّ من 24 ساعة، وفي بعض المدن في 72 ساعة”.

وتابع “هذه نتيجة يقظة القوّات المسلّحة وقوّات حفظ النظام وتحرّكهما السريع”، مشيرًا إلى أنّ “توقيف قادة (الاحتجاجات) ساهم إلى حدّ بعيد في تهدئة الاضطرابات”. وأوضح الحرس الثوري أنّ “القادة الرئيسيين” أوقِفوا في محافظتي طهران والبرز المحاذية وفي مدينة شيراز في وسط جنوب البلاد.