إيقاف لاعب كرة قدم في ألمانيا 3 أعوام

فُرضت عقوبة الإيقاف ثلاثة أعوام بحق لاعب كرة قدم، بسبب تعديه على حكم خلال مباراة في إحدى مسابقات دوري الهواة في ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما تم معاقبة نادي إف.إس.في مونستر، الذي ينتمي له اللاعب، بالإيقاف ستة أشهر مع تغريمه 500 يورو (554 دولاراً)، حسبما ذكرت صحيفة أوفنباخ بوست المحلية.

وفي المباراة التي أقيمت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان لاعب يبلغ من العمر 28 عاماً بفريق إف.إس.في مونستر قد اعتدى على حكم المباراة البالغ من العمر 22 عاماً بعد أن أشهر له الإنذار الثاني، ثم البطاقة الحمراء، وجرى نقل الحكم بطائرة مروحية إلى أحد المستشفيات بعد أن فقد وعيه.

وأعلن النادي بعدها سحب فريق الهواة من مسابقة الدوري التي يتنافس بها، مع إيقاف اللاعب مدى الحياة.

ويأتي ذلك استمرارا لأحداث العنف التي تشهدها منافسات الهواة بألمانيا، حيث أعلن اتحاد كرة القدم في برلين في وقت سابق أنه جرى تسجيل 109 أحداث عنف وتمييز في المباريات خلال الموسم الحالي حتى الآن، بينها 53 حادث عنف ضد الحكام، وقد قام الحكام بتنفيذ إضراب في برلين وكولونيا في وقت سابق من أجل إلقاء الضوء على القضية.