لا قرعة تكميلية لنهائيات يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء قرعة تكميلية لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد نهاية منافسات الملحق الأوروبي الذي سيحسم المقاعد الأربعة المتبقية في النهائيات.

وكان مقترحاً أن تجرى قرعة تكميلية في أول أبريل (نيسان)، وهو اليوم التالي لختام منافسات الملحق الأوروبي، لكن “يويفا” أعلن أنه لن تكون هناك حاجة لإجراءها.

وذكر “يويفا” أن كل القرارات المتعلقة بالمجموعات الست بنهائيات يورو 2020 يمكن اتخاذها خلال القرعة المقررة في العاصمة الرومانية بوخارست في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وسيجري “يويفا” قرعة اليوم الجمعة لحسم تواجد واحد من منتخبات بلغاريا وإسرائيل ورومانيا والمجر، أمام المنتخب الإسكتلندي في مسار التأهل للملحق الأوروبي من المستوى الثالث بدوري الأمم والذي يشهد مواجهة المنتخب النرويجي مع نظيره الصربي، بينما تلحق المنتخبات الثلاثة الأخرى بالمنتخب الإيسلندي في مسار التأهل من المستوى الأول.

ويشهد مسار التأهل من المستوى الثاني، مواجهة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الأيرلندي الشمالي والمنتخب السلوفاكي مع نظيره الأيرلندي، وسيتنافس الفائز من هذا المسار ضمن المجموعة الخامسة في يورو 2020.

بينما يتنافس المنتخبان الفائزان من المسارين الأول والثالث في إحدى المجموعات الثالثة أو الرابعة أو السادسة، وهو ما يتوقف على المتأهل من بين إسكتلندا ورومانيا والمجر.