مقتل 5 من قوات النظام السوري بقصف تركي

قُتل 5 عناصر من قوات النظام السوري في قصف شنه الجيش التركي وميليشياته بريف تل تمر جنوب مدينة رأس العين في شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر مطلع، إن “الجيش التركي وميليشياته قصفوا بالأسلحة الثقيلة محيط قريتي ربيعة وتل الورد بريف تل تمر، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر وإصابة عدد آخر”، وفقاً لما ذكره موقع “باسنيوز” أمس الخميس.

وأضاف أن “الجرحى أسعفوا إلى المشفى الوطني في مدينة الحسكة لتلقي العلاح”.

بدورها، قالت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في بيان، “لا يزال جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية مستمراً بهجماته براً وجواً بهدف توسيع الرقعة الاحتلالية”.