العراق: مقتل 9 متظاهرين وإصابة 135 في 5 أيام #العراق_ينتفض

كشفت إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مقتل 9 متظاهرين وإصابة 135 آخرين، واعتقال 108 متظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها بغداد، ومحافظات عراقية أخرى.

وقال بيان للمفوضية، إن الإحصائية توثق أحداث التظاهرات في بغداد وعدداً من المحافظات من 16 إلى 20 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، مشيرة إلى استمرار استخدام الرصاص الحي، والمطاطي، والغازات المسيلة للدموع، ما تسبب في مقتل متظاهرين اثنين في محافظة ذي قار، وواحد في البصرة، و6 في بغداد، وإصابة 135 متظاهراً في بغداد، واعتقال 108 متظاهرين.

وطالبت المفوضية القائد العام، للقوات المسلحة بإلزام الأجهزة الأمنية بالتوقف عن استخدام الرصاص الحي والمطاطي، والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

وحذرت المفوضية من استمرار ارتفاع الخطف، والاغتيالات التي طالت عدداً من المتظاهرين، والمدونين، والناشطين، والمحامين، والصحافيين، من جهات مجهولة.