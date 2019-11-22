بطولة إسبانيا: ريال سوسييداد لتأكيد مفاجأته على أرض ريال مدريد

يحل ريال سوسييداد احد مفاجآت بداية الموسم على ريال مدريد القوي السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، باحثا عن تعزيز موقعه ليكون بين الاربعة الاوائل في صدارة الترتيب.

وبعد اضمحلال مغامرة غرناطة وخسارته في مبارياته الثلاث الاخيرة، يحاول ريال سوسييداد العودة بنتيجة طيبة من ملعب “سانتياغو برنابيو” العريق على أمل تخطي الفريق الملكي اذ يتخلف عنه راهنا بفارق نقطتين، لكنه لعب مباراة أكثر.

وتفادى الفريق الباسكي السير على خطى غرناطة، لكن آخر ثلاث مباريات قبل فترة الوقف الدولية شهدت ترنحه فخسر على ارضه امام ليفانتي المتواضع، فاز في اللحظات الاخيرة على ارض غرناطة قبل تعادله مع ضيفه متذيل الترتيب ليغانيس.

قال مدربه ايمانول ايلغواسيل بعد التعادل ضد ليغانيس “دخلت غرف الملابس وبدا الأمر كالمأتم”.

وفي ظل تفريطه بالنقاط امام اندية ضعيفة، أهدر سوسييداد فرصة الانفراد بالصدارة، مستفيدا من تأجيل مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد المتصدرين بـ25 نقطة.

وبرغم كل ذلك، يقدم سوسييداد اداء سلسا واكثر استعراضا من امثال برشلونة.

ويتألق مع سوسيداد النروجي الشاب مارتن اوديغارد (20 عاما)، أحد أبرز صانعي الالعاب هذا الموسم والمعار من ريال مدريد تحديدا. وستكون للاعب الشاب فرصة اثبات نفسه امام فريق تخلى عنه لاكتساب المزيد من الخبرة.

قال الظهير ناتشو مونريال القادم من ارسنال الانكليزي الصيف الماضي “عندما تشاهده في التمارين أو يخوض المباريات، تلاحظ انه لاعب مميز. وجد المكان المناسب للعب ونحن نعمل بجانبه”.

أما النجم الاخر ميكل اويارسابال فيثبت بحرفنته صوابية ارتباط اسمه بابرز الاندية الاوروبية، فيما يتلقى مساعدة ناجعة من ميكل ميرينو وسوبيلديا.

ويملك اويارسابال في رصيده اربعة اهداف الى جانب بورتو، فيما سجل البرازيلي ويليان خمسة.

ويواجه سوسييداد مساء السبت ريال مدريد الذي استعاد ايقاعه قبل فترة التوقف الدولية، اذ خاض خمس مباريات في مختلف المسابقات دون تلقيه أي هدف فاز بأربع منها مسجلا 16 هدفا.