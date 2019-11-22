ميليشيا الحوثي الإرهابية جندت أكثر من ثلاثين ألف طفل

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتجنيد أكثر من ثلاثين ألف طفل وزجت بهم في ساحات القتال.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي: إن ميليشيا الحوثي جعلت من الأطفال الحلقة الأضعف في المجتمع بانقلابها على السُلطة الشرعية وتحويل المدارس إلى ثكنات للأغراض العسكرية، واستغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر اليمنية لتجنيد أطفالهم والزج بهم إلى جبهات القتال.

جاء هذا في كلمة السفير السعدي التي ألقاها في الفعالية التي أقيمت الليلة الماضية بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على اتخاذ كافة التدابير لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين بالحرب بدعم من مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية وتسليمهم إلى أسرهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي دعم تلك الجهود للحد من آثار الصراع على الأطفال.